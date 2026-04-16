Ronda Rousey kuvailee ensi kuussa Gina Caranoa vastaan käytävää paluuotteluaan vapaaotteluhistorian suurimmaksi taistoksi.
Rousey, 39, on noussut urallaan legendan asemaan. Hän puolusti kääpiösarjan UFC-titteliään kuudesti, kunnes Holly Holm pysäytti hänet vuonna 2015. Rousey on valittu myös ensimmäisenä naisottelijana UFC:n kunniagalleriaan.
Showpainiin viime vuosina keskittynyt Rousey palaa 16. toukokuuta kehään ensi kertaa lähes kymmeneen vuoteen. Hän pitää otteluaan "historian suurimpana vapaaottelussa".
– Tämä ei ole ainoastaan suurin naisten ottelu kautta aikojen… tällaista tapahtuu vain kerran elämässä vapaaottelussa, ja se on alku jollekin valtavalle, Rousey totesi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.
Rouseyn ja toisen vapaaottelukonkarin Caranon, 43, välinen mittelö on MVP-promootion ensimmäisen vapaaottelutapahtuman päämatsi. Carano on ollut edellisen kerran kehässä vuonna 2009, ja jotkut ovat kuitanneet paluumatsin vain kahden jo eläköityneen ottelijan jäähdyttelyksi. Rousey on eri mieltä.
Ronda Rousey ja Gina Carano kohtaavat lajilegendojen ottelussa.
Hän muun muassa haukkui UFC:n nykyisen kääpiösarjan mestarin Kayla Harrisonin, joka mainitsi podcastissa Rouseyn olevan merkityksetön.