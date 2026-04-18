Nyrkkeilijä Ebonie Cotton herätti jälleen huomiota punnitustilaisuudessa.
Viime marraskuussa englantilaisnyrkkeilijä Ebonie Cottonin toinen nänni vilahti esille punnitustilaisuudessa oranssien rintaliivien alta. Hänen vastustajansa Molly McCann nauroi jo vaa'alla ja pyöritteli pian hymyissä suin päätään, kun kaksikko vaihtoi sanoja.
Huomenna lauantaina 31-vuotias Cotton kohtaa australialaisnyrkkeilijä Ebanie Bridgesin, 39, kääpiösarjan ottelussa Englannin Houghton-le-Springissä.
Bridges on tehnyt näyttävissä alusvaatteissa punnitustilaisuuksissa poseeraamisesta tavaramerkkinsä, jolla "Blondi pommittaja" on saanut runsaasti lisänäkyvyyttä. Perjantain punnitukseen aussi asteli vaaleansinisissä alusvaatteissa.
Vastustaja Cotton meni rohkeudessaan kuitenkin Daily Starin sanoin "askeleen pidemmälle". Englantilaisiskijällä ei ollut edes alusvaatteita.
Hän oli peittänyt intiimialueensa vain mustilla teippisuikaleilla. Nyrkkeilijästä punnituksessa kuvatulla videolla näkyy, ettei teippi peittänyt pakaravakoa.
Daily Star kuvaili, että Cotton "ei jättänyt mitään arvailujen varaan".
Bridgesillä on uraltaan yhdeksän voiton ja kolmen tappion saldo, Cottonilla on kaksi voittoa ja yksi tappio.