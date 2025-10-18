Migreeni on elämänlaatua merkittävästi heikentävä sairaus, johon on ollut rajallisesti ehkäiseviä hoitomuotoja tarjolla. Ratkaisu voi löytyä tutusta lääkkeestä.

Kaikkiaan joka kymmenes suomalainen sairastaa migreeniä.

Mikäli migreenin aiheuttamaa päänsärkyä pyrkii lievittämään toistuvasti särkylääkkeillä, voi se johtaa särkylääkepäänsärkyihin.

Siksi migreeniä ehkäisevä lääkitys olisi paras vaihtoehto, mutta tehokkaita ja hyvin siedettyjä migreenin ehkäiseviä hoitoja on edelleen vähän.

Tuore tutkimus antaa kuitenkin toivoa siitä, että ratkaisu migreenikohtausten ehkäisyyn saattaa jo löytyä apteekin hyllyltä.

Verenpainelääke toimiikin myös migreenin ehkäisyssä

Kandesartaani-lääkettä käytetään yleisesti kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

The Lancet Neurology -alustalla vastikään julkaistussa tutkimuksessa kävi ilmi, että se on tehokas lääke myös kohtauksellisen migreenin ehkäisyyn.

Tutkimuksessa 534 koehenkilöä jaettiin joko kandesartaania saavien ryhmään tai lumelääkeryhmään.

Lääkettä saavien ryhmä jaettiin vielä kahtia. Toinen lääkeryhmistä määrättiin ottamaan kandesartaania 8 milligramman annoksina ja toinen 16 milligramman annoksina.

Lääkkeen ja lumelääkkeen vaikutusta migreenin ehkäisyssä seurattiin noin kolmen vuoden ajan.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että 16 milligramman päivittäinen kandesartaaniannos on sekä tehokas että hyvin siedetty jaksottaisen migreenin ehkäisyssä.

Tutkimusviikoilla 9–12 migreenipäivät vähenivät 16 milligramman ryhmässä noin kahdella päivällä, kun lumelääkeryhmässä ne vähenivät 0,82 päivällä.

Yleisin lääkkeen haittavaikutus oli huimaus. Lääkettä saavista koehenkilöistä huimausta ilmoitti kokeneensa 30 prosenttia ja lumelääkeryhmään kuuluvista 13 prosenttia.

Vakavia haittavaikutuksia lääkkeestä raportoi vain 3 prosenttia lääkkeen suurempaa annosta saaneista.

Katso myös: Mitä eroa on päänsäryllä ja migreenillä?

0:45 HUS:n neurologian erikoislääkäri Ville Artto vastaa.

Lähteet: The Lancet Neurology