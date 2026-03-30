Leo Walta tarjoili ja Naatan Skyttä iski suoraan syötöstä 1–0-maalin Kap Verdeä vastaan Uudessa-Seelannissa.

Suomi siirtyi taukojohtoon Fifa Series -turnauksen ottelussa Kap Verdeä vastaan, kun 2. Bundesliigassa Kaiserslauternin riveissä tällä kaudella loistanut Naatan Skyttä iski maalin aivan ensimmäisen puoliajan lopussa.

Osuma oli Huuhkajien kymppipaitaa nykyisin kantavalle hyökkäävälle keskikenttäpelaajalle A-maajoukkueuran ensimmäinen. Kaiserslauternille Skyttä, 23, on iskenyt tällä kaudella yhteensä kymmenen maalia, joista yhdeksän liigassa.

Maaliin väkevän esityön teki Leo Walta, joka sai pallon hyökkäyksessä oikealla laidalla, harhautti syöttöjalkansa vapaaksi ja tarjoili matalan keskityksen suoraan Skytän juoksulinjalle maalin eteen. Skyttä puolestaan sijoitti vasempaan alakulmaan ohi torjunnassaan haparoineen Kap Verden maalivahdin Márcio Rosan.

Näin syntyi Naatan Skytän Huuhkajat-uran avausmaali.

Huuhkajien taukojohtoa Kap Verdeä vastaan voi pitää hieman onnekkaana. Runsaan 500 000 asukkaan länsiafrikkalainen saarivaltio aiheutti Suomelle paikoin pahoja vaikeuksia vastahyökkäyksillään. Myös Suomen pelinavaaminen oli ensimmäisellä puoliajalla haparoivaa.