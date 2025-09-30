Lipuntarkastaja narautti nuoren miehen junasta ilman lippua. Mies alkoi sylkeä tarkastajaa.

Tapahtumasarja nähtiin tammikuussa 2023 Espoossa.

Naispuolinen lipuntarkastaja kirjoitti miehelle normaalin käytännön mukaan tarkastusmaksun, joka oli tuolloin 80 euroa. Kun tarkastaja antoi maksulapun matkustajalle, tämä otti sen vastaan ja kirjoitti lappuun "olet huora".

Tämän jälkeen mies repi lapun, ripotteli paperinpalaset tarkastajan päälle ja tehosti elettään vielä sylkäisemällä tarkastajaa.

Kun tarkastaja lähti pois tilanteesta, mies vielä seurasi tarkastajaa sylkien tätä uudestaan.

Sakot tuli

Lappuun kirjoitetun viestin näki vain lipuntarkastajan työpari. Sylkemistä todisti parikymmentä matkustajaa, jotka olivat junavaunussa tapahtumahetkellä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus pitikin epäsuoralla fyysisellä kontaktilla tapahtunutta halventamista erityisen moitittavana, koska se tapahtui julkisella paikalla ja kohdistui työtään hoitavaan julkisen liikenteen lipuntarkastajaan.

Oikeus katsoi 21-vuotiaan miehen syylliseksi kunnianloukkaukseen. Oikeus määräsi miehelle rangaistukseksi 40 päiväsakkoa.

Lisäksi tuomittu joutuu maksamaan lipuntarkastajalle 40 euroa kärsimyskorvauksia ja tämän 2 750 euron oikeudenkäyntikulut.