Real Madrid on kiinnostunut Mikael Jantusen palveluksista, uutisoi Eurohoops.
Eurohoopsin tietojen mukaan Real Madrid neuvottelee parhaillaan sopimuksesta Jantusen kanssa.
Jantunen, 26, vapautui hiljattain markkinoille, kun Fenerbache ilmoitti, ettei suomalaistähti jatka seurassa.
Jantunen pelasi Fenerbachessa lopulta yhteensä 32 Turkin liigan ottelua. Lisäksi hän viiletti seuran väreissä 36 Euroliigan ottelussa.
Real Madrid voitti viime kaudella Espanjan liigan runkosarjan, mutta putosi kuitenkin jo puolivälierissä. Euroliigassa Real Madrid hävisi finaalissa Olympiakosille.
Jantunen on mediatietojen mukaan haluttua tavaraa siirtomarkkinoilla. Real Madridin lisäksi myös Valencian, Partizanin ja Crvena Zvedzan on kerrottu olevan kiinnostuneita Jantusesta.