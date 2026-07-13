Kroatian jalkapalloliitto on nimennyt Slaven Bilicin miesten maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Bilic korvaa tehtävässä Zlatko Dalicin, joka erosi pestistään MM-kisojen päätteeksi. Dalic jättää isot saappaat täytettäväkseen, sillä hän johdatti Kroatian MM-hopealle (v.2018) ja MM-pronssille (v. 2026).
Käynnissä olevissa MM-kisoissa Kroatia putosi jo pudotuspelien avauskierroksella Portugalin käsittelyssä.
Kokenut Bilic, 57, on toiminut Kroatian päävalmentajana ennenkin, vuosina 2006-2012. Hänen alaisuudessaan Kroatia ei selvinnyt vuoden 2010 MM-kisoihin. EM-kisoissa Bilic johdatti joukkonsa puolivälieriin vuonna 2008.
Bilic on uransa aikana toiminut muun muassa West Hamin, Besiktasin ja West Bromvich Albioinin päävalmentajana.