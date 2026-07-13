Viisivuotias tyttö loukkaantui vakavasti Ruotsissa.
5-vuotias tyttö on joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi Ruotsissa Helsingborgissa, kertoo Aftonbladet.
Aftonbladetin tietojen mukaan tyttöä on puukotettu. Poliisi kertoo, että yksi henkilö on otettu kiinni, mutta ei kommentoi mahdollista pidätystä.
Noin kello 15 aikaan tyttö vietiin sairaalaan vakavien vammojen vuoksi jouduttuaan väkivallan kohteeksi, kertoo myös Skånen aluehallinto verkkosivuillaan.
Poliisi käynnisti suuren operaation leikkipuiston läheisyydessä ja laaja alue oli eristetty. Tuoreimpien tietojen mukaan poliisi purki eristyksen noin kello 18.00 paikallista aikaa.
Aftonbladetin silminnäkijän mukaan paikalla on noin 15–20 poliisia.
Viranomaisten mukaan tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa tapahtumista.
Poliisin tiedottaja Jakob Palmgren kertoi aiemmin Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle, että poliisilla on tiedossa mahdollinen epäilty, mutta ei kommentoinut onko ketään otettu tapauksesta kiinni.
Silminnäkijät kuvailevat SVT:lle tytön vammoja viiltohaavoiksi ja kertovat, että tyttö vietiin paikalta ambulanssilla.
Uutista päivitetty kello 19.40 tuoreilla tiedoilla.