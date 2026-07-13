Vakuutuksissa voi olla salamaniskuja tai rankkasadetulvia koskevia rajoituksia.

Luonnonvoimat ovat aiheuttaneet tällä viikolla vahinkoja eri puolella Suomea. Moni saattaa miettiä, mitä vakuutus korvaa, jos vahinko osuu omalle kohdalle.

Esimerkiksi salamaniskusta kodille aiheutuneiden vaurioiden korvaukset riippuvat oman vakuutusturvan laajuudesta.

– Jos on suppeampi vakuutusturva, niin saattaa olla, että korvattavuus edellyttää sitä, että salama ensinnäkin iskee suoraan rakennukseen ja lisäksi vielä niin, että [se] pirstoo rakenteita, johtava lakimies Tuomas Siirala Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:stä kertoo MTV Uutisille.

Suppeassa turvassa esimerkiksi jännitteen vaihtelusta aiheutuvat vahingot, joista ei jää mitään jälkiä, rajautuvat vakuutusturvan ulkopuolelle.

– On tietysti muistettava, että rakennuksen ja irtaimiston korvattavuudet saattavat välillä mennä hieman eri ratoja. Mutta lähtökohtaisesti jos pirstovan iskun jälkeä ei näy ja pakastin hajoaa, niin silloin sitä ei korvata suppeasta vakuutusturvasta, Siirala sanoo.

Vakuutusyhtiöt tarjoavat Siiralan mukaan nykyään herkästi laajoja turvia. Varsinkin uudemmat asuinrakennukset ovat FINE:ssä nähtyjen tapausten perusteella usein laajalla turvalla vakuutettuja.

– Silloin näitä ongelmia ei niin helposti tule.