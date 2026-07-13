Norja saapui takaisin kotimaahansa juhlavin menoin upeasti sujuneiden MM-kisojen jälkeen.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Upeasti MM-kisojen puolivälieriin edennyt Norja pääsi kotimaan kamaralle hävittäjäsaattueessa.
Lentokentällä MM-joukkuetta kuljettanut kone otettiin niin ikään iloisesti vastaan. Kentän työntekijät heiluttivat Norjan lippuja ja kone sukelsi parkkipaikalleen näyttävän vesisuihkun alta.