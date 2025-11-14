Liikenne- ja viestintäministerin toimintaa on arvosteltu pitkin vuotta. Ranne on vedonnut hallitusohjelman toteuttamiseen.

Perussuomalaisten Lulu Ranne on liikenne- ja viestintäministerinä mukana useiden kiistanalaisten hankkeiden valmistelussa. Julkisuudessa on puitu erityisesti taksikiistaa ja Länsirataa eli niin sanottua tunnin junaa.

Rannetta on syytetty jarruttamisesta ja neuvotteluhaluttomuudesta. Tänään Helsingin Sanomat uutisoi, että Ranteen toimintatapoja kritisoidaan sekä hallituskumppaneiden että omien joukosta, vaikka puolustajiakin löytyy.

"Niin kuin hallituksessa on sovittu"

Kritiikkiä on tullut jo aiemmin. Ranne kommentoi saamaansa kritiikkiä aiemmin tässä kuussa MTV:n Uutisextra-ohjelman haastattelussa.



– Teen niin kuin hallituksessa on sovittu, niin kuin hallitusohjelmassa on sovittu. Voi todeta, että esimerkiksi Länsiradan kohdalla olemme tehneet virkavastuulla hyvin perusteellista työtä, jotta kun hanke etenee, lopputulos on mahdollisimman vähän riskialtis, Ranne sanoi.