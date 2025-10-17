Hallituspuolueiden väliset neuvottelut taksiuudistuksesta ovat pitkällä. Keskeinen kiistanaihe on ollut pakollinen taksamittari, jota perussuomalaiset on ajanut, mutta kokoomus vastustanut kulujen vuoksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoi tänään, että lopputuloksen pitää olla sellainen, että harmaa talous saadaan kuriin. Ranne haluaa myös taksien turvallisuutta paremmaksi.

Ranne sanoo, että jos lopputuloksessa ei perussuomalaisten esityksiä esimerkiksi pakollisesta taksamittarista ole, niin sitten pitää hakea muita vaihtoehtoja.

Hän ei sano, että pitäisi taksamittaripakkoa täysin välttämättömänä.

– Jos siellä on vakuuttavia toimenpide-ehdotuksia ja vaihtoehtoja sille (taksamittarille), niin voidaan katsoa nekin, sanoo Lulu Ranne MTV Uutisille.

Hän lisää, että ratsioilla on saatu hyviä tuloksia harmaan talouden torjunnasta, mutta niihin tarvitaan julkisen sektorin resursseja.

MTV Uutisten tietojen mukaan hallituspuolueet neuvottelevat myös Länsiradasta eli niin sanotusta Turun tunnin junasta ja tuulivoimaloiden etäisyyksistä asutuksiin nähden.