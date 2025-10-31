Länsirata on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva osittain kaksiraiteinen junayhteys.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoo STT:lle, että kunnat ja valtio voivat päästä sopuun Länsiradan eli Turun tunnin junan osakassopimuksesta tänään pidettävässä kokouksessa.
Ranteen mukaan sopimusluonnos on jo pitkäänkin ollut valtion puolesta hyväksyttävissä.
Jos sopu syntyy, jatkuu sen käsittely osakaskuntien valtuustoissa. Valtuustojen on odotettu tekevän päätökset osakassopimuksen hyväksymisestä marraskuussa.
Jos osakassopimus hyväksytään kaikissa kunnanvaltuustoissa, alkaa ratasuunnittelu Ranteen mukaan ensi vuonna.
Se kulkisi Espoosta Veikkolan, Vihdin, Lohjan ja Salon kautta Turkuun. Orpon hallitus on kirjannut ohjelmaansa, että hanke käynnistetään parantamalla Salo–Kupittaa-väliä ja rakentamalla Espoo–Lohja-rata.