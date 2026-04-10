Kokoomuksen Nuorten Liiton jäsenet ovat eronneet kokoomuksen puoluehallituksesta, puolue kertoo tiedotteessaan.

Eron taustalla on tapaus, jossa yksittäinen ihminen oli maksanut 191 jäsenmaksua kokoomusnuorten jäsenyhdistysten tileille.

Kokoomus oli tehnyt tutkintapyynnön poliisille, joka päätti olla aloittamatta esitutkintaa tapauksesta. Puolue teki tapauksesta ilmoituksen myös tietosuojavaltuutetulle.

Kokoomuksen puoluehallituksessa on 20 varsinaista jäsentä, joista puheenjohtajalla ja kolmella varapuheenjohtajalla ei ole varahenkilöä. Iltalehden mukaan eronneet jäsenet ovat Binga Tupamäki ja hänen varahenkilönsä Martti Paldanius.