Liikennevalvonta oli tarpeen Sisä-Suomen valtateillä viime viikolla.
Sisä-Suomessa valvottiin tehostetusti valtateiden nopeuksia viime viikon ajan Pirkanmaalla Kolmostiellä sekä Keski-Suomessa Nelostiellä pohjoisen suuntaan
– Tehovalvonta keväällä on selvästi tarpeen. Nopeudet perinteisesti nousevat, kun renkaat on vaihdettu ja keli paranee. Ylinopeus kasvattaa merkittävästi riskejä vakaviin seurauksiin, kertoo tiedotteessa ylikomisario Jari Näkki.
Pirkanmaalla ajokieltoon määrättiin kahdeksan kuljettajaa, muun muassa 129 kilometriä tunnissa kahdeksankympin alueella ajanut. Sakkoja sai 23 kuskia, liikennevirhemaksu lätkäistiin neljälle.
Nelostiestä muodostuikin todellinen rikerysä: Sakkoja sai 87 ja liikennevirhemaksun 76 kuskia. Ajokielto lätkäistiin yhdeksälle kuljettajalle. Yksi heistä ajoi satasen alueella 216 kilometrin tuntivauhtia, toinen kahtasataa.