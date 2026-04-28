Fazerin miljonäärisuvun vesa ei viihtynyt kameroiden edessä Helsingin käräjäoikeudessa.
Jan Fazeria, 51, syytetään Helsingin käräjäoikeudessa törkeästä veropetoksesta. Asian saama julkisuus ei selvästikään ollut Fazerille mieleinen.
Ilta-Sanomien mukaan Fazer eikä hänen asianajajansa kommentoineet syytettä ennen istunnon alkua. Sen sijaan Fazer pakeni vessaan ja kurkisteli oven takaa, näkyykö käytävällä yhä kuvaajia.
Ja näkyihän niitä. Kurkisteleva miljonääri tallentui muun muassa Lehtikuvan otokseen.
Onkohan siellä ketään?Lehtikuva
Kuvattavana oleminen oikeudessa ei ollut Jan Fazerille mieleen.Lehtikuva
Ilta-Sanomien tietojen mukaan Fazerin kotipaikaksi kaupparekisterissä on merkitty Sveitsi.Lehtikuva
IS kertoo, että syyttäjän mukaan Jan Fazerin epäillyt rikokset tapahtuivat touko-lokakuussa 2015. Syyte on nostettu juuri ennen määräaikaa, sillä törkeä veropetos vanhenee 10 vuodessa.