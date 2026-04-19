Lahdessa teollisuusalueella sijainnut kirjapaino oli Suomen suurimman rahanväärennysjutun keskeinen näyttämö 1990-luvulla.
Siellä painettiin vuosina 1994–1996 useita kertoja vääriä 50 ja 100 dollarin seteleitä, yhteensä 9 miljoonan dollarin nimellisarvosta.
Viimeinen 14 miljoonan dollarin erä jäi kesken, kun poliisi iski painotaloon tammikuussa 1997. Markoissa kyse oli kymmenistä miljoonista.
Poliisi oli etsinyt väärennettyjen dollareiden painopaikkaa usean vuoden ajan. Ennen ratkaisevaa iskua poliisi oli postannut kirjapainoa viikkojen ajan. Painotaloa johti viisikymppinen nainen.
Lahden poliisin Atari-ryhmä oli tehnyt jutussa tiedustelutyötä pitkään. Painopaikka oli lopulta löytynyt talon seinään mustalla kirjoitetun merkinnän perusteella.
– Rakennuksen päätyyn oli spreijattu isolla dollarin kuva ja huora eli dollarihuora, jutun tutkinnassa mukana ollut Kimmo Nokkonen kertoo Rikospaikan haastattelussa.
Nokkonen työskenteli tuolloin keskusrikospoliisissa ja hänellä oli merkittävä rooli dollariväärennysjutun tutkinnassa.
Poliisi teki jutun tutkinnassa valeoston ja käytti tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa myös puhelinkuuntelua.
Dollariväärennysjutussa kaikkiaan seitsemän ihmistä tuomittiin vuosien ehdottomaan vankeuteen, päätekijät muun muassa törkeistä rahanväärennyksistä.