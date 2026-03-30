HPK otti ison 2–1-voiton runkosarjavoittaja Tapparasta joukkueiden välisen puolivälieräsarjan toisessa ottelussa.

Avausottelun hävinnyt HPK aloitti ottelun erinomaisesti ja terävällä jalalla liikkuneet isännät tekivät Tapparan pelin vaikeaksi.

Hämeenlinnalaisyleisö sai aihetta huutoon noin kahdeksan minuutin pelin jälkeen. Sami Päivärinta laukoi komean ylivoimakuvion päätteeksi lukemiksi 1–0.

Toisessa erässä HPK tuplasi johtonsa Olli Korhosen johdolla.

Erän lopulla Anrei Hakulinen oli lähellä naulata isännät jo kolmen maalin karkumatkalle, mutta konkarihyökkääjä suti kiekon huippupaikasta tolppaan.

Kolmannessa erässä Tappara sai kirinsä käyntiin. Puolustaja Jesper Mattila karkasi HPK-pelaajilta ja nosti vierailijat maalin päähän. Tämä jäi kuitenkin illan viimeiseksi maaliksi.

Ottelusarja on nyt tasan 1–1 ja jatkuu torstaina Tampereella.

KooKoo näytti hauista

Avausottelussa nollille jätetty KooKoo sai tällä kertaa kiekon verkkoon jo minuutin pelin jälkeen. KooKoo ryösti kiekon Casimir Jürgensiltä Pelicans-maalin takana ja Joonas Oden sai kunnian sytyttää maalilamput palamaan.

KooKoo ratkaisi ottelun toisessa erässä takomalla taululle peräti kolme lisämaalia. Ruotsalaistähti Marcus Davidsson iski kaksi ja Vilmos Gallo yhden.

Päätöserässä Veeti Miettinen naulasi KooKoon voittolukemiksi 5–0.