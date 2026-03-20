Salakatselutuomiota ei käsitellä hovioikeudessa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Helena Koivun marraskuussa salakatselusta ja kotirauhan rikkomisesta sakkorangaistukseen.

Asianomistajina olivat Helena Koivun ex-mies ja hänen lastensa isä Mikko Koivu uuden puolisonsa Natalie Koivun kanssa.

Koivu valitti tuomiostaan hovioikeuteen, joka ei kuitenkaan myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Näin olleen käräjäoikeuden tuomion jää voimaan.

Helena Koivu salakuvasi käräjäoikeuden mukaan ex-puolisoaan Mikko Koivua ja tämän nykyistä puolisoa Natalie Koivua vuoden 2024 kesällä ja rikkoi heidän kotirauhaansa. Tilanteet tapahtuivat Turussa Koivujen Kakskerran asunnolla.

Kuvasi ja soitti musiikkia kovaa

Helena Koivu oli kuvannut Mikkoa ja Natalieta tilanteissa, joissa Mikko Koivu on keskustellut ex-parin lapsiin liittyvistä asioista näiden isovanhempien kanssa ja joissa Helena Koivu oli keskustellut hänen ja Mikko Koivun välisistä riitaisuuksista lasten ollessa paikalla.

Helena Koivu oli julkaissut videot myöhemmin omalla julkisella Instagram-tilillään.

Helena Koivu oli myös soittanut etäyhteydellä varhain sunnuntaiaamuna musiikkia suurella voimakkuudella Mikko Koivun ja Natalie Koivun kesäasuntona käyttämän asunnon kaiuttimista. Musiikin soittamista oli jatkunut 1,5 tunnin ajan.

Mikko ja Helena Koivu ovat käyneet avioerokiistaansa usean vuoden ajan sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Pari oli naimisissa kuusi vuotta.