Poliisimies tuomittiin sakkoihin hänen kolaroituaan risteyksessä siviiliauton kanssa.

Poliisiauto kolaroi henkilöauton kanssa Salossa huhtikuussa 2023, kun poliisimies kuljetti autoa hälytysajossa.

Poliisi oli ajanut risteysalueelle STOP-merkin takaa noin 60 kilometrin tuntinopeutta. Risteyksessä poliisiauto törmäsi tietä ajaneen henkilöauton kylkeen. Henkilöauton kuljettajan lonkka murtui tavalla, joka vaati leikkaushoitoa. Hänen matkustajanaan ollut seitsemänvuotias lapsi säästyi vammoilta. Poliisit eivät loukkaantuneet turmassa.

Poliisimies myönsi syytteet oikeudessa.

– [Poliisimies] on kuljettanut poliisiautoa hälytysajossa, mutta kuitenkin sen verran huolimattomasti, että hänen menettelynsä seurauksena poliisiauto on törmännyt [uhrin] kuljettamaan henkilöautoon, käräjäoikeuden tuomiossa arvioitiin.

Oikeus tuomitsi poliisimiehen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta 55 päiväsakon rangaistukseen. Hänen tuloillaan se tarkoitti yli 2600 euron seuraamusta.

Poliisimies valitti asiasta hovioikeuteen ja vaati sakkorangaistuksen alentamista. Hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa ja käräjäoikeuden tuomio jäi voimaan.