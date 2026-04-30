Itä-Uudenmaan poliisi epäilee 17-vuotiasta nuorta miestä julkisesta kehottamisesta rikokseen.
Poliisi on tänään kiinniottanut kuultavaksi epäillyn, joka oli sosiaalisessa mediassa yllyttänyt muita toimimaan poliisiviranomaisia vastaan sekä aiheuttamaan liikenteessä yleistä kaaosta pääkaupunkiseudulla.
Ryhmäviestissä oli yksityiskohtaisia neuvoja keinoista, kohteista, ajankohdasta ja alueista. Ne liittyivät suunniteltuihin nuorten kokoontumisiin ja kokoontumisajoihin pääkaupunkiseudulla.
– Mikäli poliisi havaitsee tähän viittaavaa toimintaa, siihen puututaan välittömästi. Poliisi seuraa myös sosiaalisen median viestintää ja saa yleensä lisäksi hyvin vihjeitä sivullisilta, Itä-Uudenmaan poliisi tiedottaa.
Julkisesta kehottamisesta rikokseen voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
– Suhtaudumme tällaisiin tapauksiin vakavasti ja saatamme epäillyt rikosoikeudelliseen vastuuseen. Kehotamme kaikkia ja erityisesti nuoria keskittymään turvalliseen vapun viettoon, Itä-Uudenmaan poliisilaitos päättää.