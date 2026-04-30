Lappeenrannan SaiPa voitti SM-liigan pronssiset mitalit, kun se kukisti kotikaukalossaan Kisapuistossa Ilveksen selvin numeroin 7-2. SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen jakoi ylistystä omilleen sekä Lappeenrannan kaupungille ja alueelle.

Ensimmäinen erä mentiin tasaisissa merkeissä, mutta toisessa ja kolmannessa erässä iski SaiPa molemmissa kolme maalia. Se karkasi toisessa erässä viidessä ja puolessa minuutissa kolmen maalin karkumatkalle ja johto piti loppuun asti. Helminen oli mielissään joukkueensa suorituksesta.

– Tuntuuhan se upealta. SaiPalla on hieno yhteisö ja hieno asia, että kaupunki ja alue on syttynyt SaiPan taakse. Siitä pitää kaikkien saipalaisten olla ylpeä. Minä ja koko valmennus ollaan niin ylpeitä pelaajista. He ovat olleet joka päivä paikalla ja tehnyt sen työn, jota heiltä on pyydetty. Ei voi muuta kuin kehua jokaista yksilöä. Tosi hieno fiilis siitä, että millaisia jätkiä täällä pelaa, Helminen sanoi.

– Oltiin tehokkaita ja haluttiin energiaa. Sitä meillä on, kun se on meidän juttu. Sitä onneksi löytyi hienosti, Helminen päätti.

Mitali oli SaiPan historian kolmas. Seura juhli pronssia vuonna 1966 ja viime vuonna tuli Helmisen luotsaamana hopeaa.