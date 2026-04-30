Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen EHT-ottelu Tshekkiä vastaan keskeytettiin laidan haljettua.
Ottelu oli ensimmäisen erän jälkeen 1-1-tasatilanteessa. Suomen maalin viimeisteli Saku Mäenalanen. Peli keskeytyi toisessa erässä, kun sitä oli pelattu muutamia minuutteja. Tshekin Adam Klapka taklasi Suomen Santeri Hatakkaa ja tilanteen seurauksena laita halkesi.
Peli oli keskeytyksissä noin 15 minuutin ajan, ja korjaustoimenpiteiden jälkeen sitä on saatu jatkettua. Ottelu on 1-1-tasatilanteessa, kun toista erää on pelattu reilut viisi minuuttia.