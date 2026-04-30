Lappeenrannan SaiPa voitti seurahistoriansa toisen pronssimitalin, kun se kukisti pronssiottelussa Tampereen Ilveksen maalein 7-2.

Ensimmäinen erä mentiin tasaisissa merkeissä. Tauolle siirryttiin 1-1-tasatilanteessa. SaiPa aloitti toisessa erässä maalitehtailunsa ja viimeisteli kolme maalia viiteen ja puoleen minuuttiin. Emil Kuusla siirsi lukemat 4-1:een Ilveksen virheestä ja nämä olivat taukolukemat.

Ilves sai kiriään käyntiin heti kolmannen erän alussa. Miikka Salomäki istui jäähyaitiossa ja Matic Török kavensi lukemat 2-4:een. Tämä ei kuitenkaan riittänyt.

Antti Kalapudas, Niklas Appelgren ja Miro Kauslahti lisäsivät loppuluvuiksi tylyt 7-2. Mitali oli SaiPalle sen seurahistorian kolmas. SaiPa voitti viime vuonna hopeaa ja tasan 60 vuotta sitten ensimmäisen mitalinsa.