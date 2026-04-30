SaiPa ja Ilves pelaavat vapunaattona jääkiekon SM-liigan pronssimitaleista. Lappeenrantalainen SaiPa tarrasi toisessa erässä vankasti kiinni pronssiin, kun se tehtaili kolme maalia ja johtaa ottelua kahden erän jälkeen 4-1.

SaiPa pääsi johtoasemaan erän puolivälissä juuri Ilveksen Peter Quennevillen päästyä jäähyaitiosta. Samu Bau lisäsi lukemat 3-1:een, kun 14 minuuttia oli täynnä toisesta erästä. Emil Kuusla täydensi vielä muutamaa minuuttia myöhemmin luvut 4-1:een illan toisella maalillaan.

Ottelu on kahden erän jälkeen tilanteessa 4-1.

Katso pääkuvan videolta SaiPan 2-1-osuma.

