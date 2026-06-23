EK vastustaa Suomen Yrittäjien ehdotusta lakisääteisestä työterveyshuollosta luopumista.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Ilkka Oksala tyrmää Suomen Yrittäjien ehdotuksen lakisääteisen työterveyshuollon lakkauttamista.

Suomen Yrittäjät ehdotti tänään julkaistussa työelämäohjelmassaan, että työnantajien lakisääteinen velvollisuus työterveyshuollon järjestämiseen poistettaisiin.

– Mielestäni se on huono esitys. Miksi rikkoa terveydenhuollon se osa, joka on kaikista parhaimmassa kunnossa? Työterveyshuolto on erittäin toimiva osa suomalaista terveydenhuoltoa, ja yritysten näkökulmasta se ylläpitää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, ja sitä kautta parantaa tuottavuutta suomalaisissa yrityksissä, EK:n Ilkka Oksala ihmettelee.

Suomen Yrittäjät perustelee vaatimustaan sillä, että työterveyshuoltojärjestelmä on keskittynyt muutamalle isolle toimijalle, mikä on johtanut kustannusten kasvuun sekä siihen, ettei palveluiden laskutus ole läpinäkyvää.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tarkentaa MTV Uutisille, että hän viittaa isoilla toimijoilla Mehiläiseen, Pihlajalinnaan ja Terveystaloon, jotka tarjoavat yksityisen terveydenhuollon palveluita, ja pitävät hallussaan isoa osaa markkinoista.

– Toivomme, että sinne syntyisi lisää kilpailua ja yrittäjyyttä.

Pentikäisen mukaan näiden yritysten laskutus ei ole riittävän läpinäkyvää, ja rittäjät ovat "aika lailla tyytymättömiä" siihen tapaan, jolla työterveyshuoltojärjestelmä toimii.