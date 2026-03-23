Suomen hiihtomaajoukkue astuu kehnosti sujuneen kauden jälkeen ruotsalaisvalmentaja Joakim Abrahamssonin alaisuuteen. MTV Katsomon Hiihtoniilot näkee kauden päätösjaksossa suursiivouksen tarpeen maajoukkueen valmennuksessa.

Suomalaiset saavuttivat koko maailmancup-kauden aikana kolme palkintokorokesijaa. Viime kaudella niitä tuli vielä 12 ja edeltävällä jopa 17.

Vaikka taloudelliset reunaehdot luonnollisesti vaikuttavatkin, MTV Urheilun asiantuntijan Jari Isometsän mielestä nyt olisi paikka uudistaa koko pakka.

– Kyllä nyt täytyy sanoa, että Suomella meni erittäin heikosti. Miksi jättäisimme sinne (valmennukseen) vanhaa riippaa ja vanhaa valmennusta? Nyt kun on kerran otettu uusi päävalmentaja, uusitaan kerralla sitten kaikki, Isometsä sanoi.

Päävalmentajana toimineen Teemu Pasasen lisäksi tehtävästään väistyy naisten vastuuvalmentaja Reijo Jylhä. Sprinttivalmentaja Ville Oksasen ja naisten valmentajana toimineen Pia Pekosen tilanteet ovat jatkon osalta vielä auki.

– Esimerkiksi Oksanen on ollut siellä jo kauan mukana. Voi sanoa, että hän on työnsä ja näyttönsä jo antanut, Anssi Shemeikka lisäsi.

