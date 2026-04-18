Herttuatar Meghan yllättää MasterChef Australian tuomarina.
Herttuatar Meghan nähdään vierailevana tuomarina MasterChef Australia -ohjelman uudella kaudella. Herttuattaren yllättävästä tv-esiintymisestä kerrotaan ohjelman Instagram-postauksessa.
– Toivotamme erään todella erityisen tervetulleeksi MasterChef-keittiöön. Sussexin herttuatar Meghan esiintyy tällä kaudella erikoisvieraana, kun hän palaa Australiaan ensimmäistä kertaa vuoden 2018 jälkeen, julkaisussa kerrotaan.
Lue myös: Sikke Sumarilta suorat sanat Vappu Pimiän MasterChef-tuomaripestistä nousseista soraäänistä
Meghan tuomaroi ja opastaa ohjelmassa kilpailevia kotikokkeja yhdessä vakiotuomareiden Poh Ling Yeowin, Sofia Levinin ja Jean-Christophe Novellin kanssa.
Herttuattaren tv-esiintymisestä julkaistiin videoklippi 10 News -uutissivuston Instagram-tilillä.
– Keittiössämme on aiemmin ollut MasterChef-kuninkaallisia, mutta ei ketään tällaista, ohjelman tuomari Yeow sanoo kutsuessaan Meghanin paikalle.