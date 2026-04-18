Herttuatar Meghan yllättää MasterChef Australian tuomarina.

Herttuatar Meghan nähdään vierailevana tuomarina MasterChef Australia -ohjelman uudella kaudella. Herttuattaren yllättävästä tv-esiintymisestä kerrotaan ohjelman Instagram-postauksessa.

– Toivotamme erään todella erityisen tervetulleeksi MasterChef-keittiöön. Sussexin herttuatar Meghan esiintyy tällä kaudella erikoisvieraana, kun hän palaa Australiaan ensimmäistä kertaa vuoden 2018 jälkeen, julkaisussa kerrotaan.

Meghan tuomaroi ja opastaa ohjelmassa kilpailevia kotikokkeja yhdessä vakiotuomareiden Poh Ling Yeowin, Sofia Levinin ja Jean-Christophe Novellin kanssa.

Herttuattaren tv-esiintymisestä julkaistiin videoklippi 10 News -uutissivuston Instagram-tilillä.

– Keittiössämme on aiemmin ollut MasterChef-kuninkaallisia, mutta ei ketään tällaista, ohjelman tuomari Yeow sanoo kutsuessaan Meghanin paikalle.