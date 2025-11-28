Euroopassa ja Yhdysvalloissa on todettu lukuisia ja vuodenaikaan nähden epätavallisen aikaisia lintuinfluenssatapauksia luonnonvaraisissa linnuissa ja siipikarjassa.

Yhdysvalloissa on todettu marraskuun puoliväliin mennessä 107 taudinpuhkeamistapausta, nelinkertaisesti enemmän kuin koko viime vuonna.

Kanadassa tilanne alkaa olla "erittäin huolestuttava", toteaa maatalousministeri Heath MacDonald uutistoimisto Reutersille.

Euroopassa Saksassa on todettu eniten tautitapauksia kolmeen vuoteen. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto Efsan mukaan syyskuun alun ja marraskuun puolivälin jälkeen 26 Euroopan maassa todettiin yhteensä 1443 tapausta luonnonvaraisissa linnuissa. Määrä on nelinkertainen viime vuoteen verrattuna.

– Tällä kertaa tartuntatapauksia on ilmaantunut ajallisesti aiemmin luonnonvaraisissa linnuissa, ja nyt olemme alkamassa saamaan havaintoja tapauksistaa, jotka leviävät kasvatettaviin lintuihin, sanoo Ranskan terveysturvallisuusviraston Ansesin apulaisjohtaja Gilles Salvat.

Kurjet levittävät erityisesti

Salvat'n mukaan lintuinfluenssatapausten taustalla ovat paljolti kurkilinnut. Lintujen muuttoaika lisää tapausten määrää vuosittain.

Eläinterveyden maailmanjärjestö Woahin mukaan vuodenaikaan nähden aikaiset tautipuhkeamiset ovat huolestuttavia, mutta eivät hälyttäviä.