Suomen siipikarjatiloilla ei ole todettu tänä vuonna tartuntoja.

Suomessa on todettu tänä vuonna yhteensä 11 lintujen lintuinfluenssatapausta, ilmenee Ruokaviraston ylläpitämästä seurannasta.

Ruokaviraston erityisasiantuntija Tiia Tuupanen kertoo STT:lle, että tapausmäärä on tavanomainen.

– Tämä vuosi ei ole mitenkään poikkeava. Viime vuonna todettiin vain yksi tapaus Suomessa, eli se oli hyvinkin rauhallinen vuosi. Sitä edellisinä vuosina on taas todettu enemmän tapauksia kuin tänä vuonna.

Kaikkiaan Ruokavirasto on tutkinut tänä vuonna runsaat 250 lintua lintuinfluenssan varalta. Määrä on Tuupasen mukaan tyypillinen.

Lintujen lisäksi lintuinfluenssaa on löydetty kahdesta luonnonvaraisesta saukosta ja yhdestä luonnonvaraisesta ketusta.

Tautitapauksia on ollut ympäri Suomen.

Alkuvuoden tapaukset olivat pitkälti Etelä- ja Lounais-Suomesta. Viimeisimmät kolme tapausta ovat marraskuulta, ja ne on todettu Virolahdella Kymenlaaksossa ja Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla. Niissä kaikissa tartunta todettiin laulujoutsenesta.

Virolahdella 14 laulujoutsenta

Tapausmäärät eivät kuvaa tartunnan saaneiden lintujen määriä, koska yksi tapaus voi sisältää useampia lintuja.