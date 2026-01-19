Aasiassa pörssit ovat olleet maanantaina pitkälti laskussa.
Kaupankäynti Helsingin pörssissä avautui tänään selvään laskuun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tulliuhkailujen seurauksena. Yleisindeksi oli reilun kahden prosentin laskussa pian avauksen jälkeen.
Laskussa olivat muun muassa 2,8 prosenttia luisunut Nokia ja 4,5 prosenttia pudonnut Wärtsilä.
Suunta oli sama myös Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä. Kurssit putosivat laajalla rintamalla molemmissa.
Aasian markkinoilla kullan ja hopean hinnat nousivat aiemmin tänään uusiin ennätyskorkeuksiin. Kullan hinta oli lähes 4 700 dollaria unssilta, hopean puolestaan noin 94 dollaria. Myös pörssikurssit olivat pitkälti laskussa Aasiassa.
Yhdysvalloissa pörssit pysyvät maanantaina kiinni Martin Luther Kingin päivän johdosta.
Trump ilmoitti lauantaina, että Yhdysvallat asettaa Suomelle ja seitsemälle muulle maalle uusia tuontitulleja helmikuun alusta alkaen Grönlannin vuoksi.
Trumpin uhkaukset ovat herättäneet huolta kauppasodan mahdollisuudesta. Financial Times -lehden mukaan EU-maat harkitsevat 93 miljardin euron arvoisten vastatullien asettamista Yhdysvalloille.