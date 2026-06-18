Mies on kuollut väkivallan seurauksena Pieksämäellä tänään alkuillasta.
Poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen puukotuksesta Pieksämäellä hiukan ennen iltakuutta. Tapahtumapaikka sijaitsee Kuopiontiellä.
Poliisi epäilee, että paikalla on ollut useita henkilöitä. Seurueen välillä on syntynyt jonkinlainen tappelu. Yhdellä osallisella on ollut teräase, jolla on vahingoitettu miestä, joka sai vakavat vammat.
Uhria elvytettiin tapahtumapaikalla, mutta hän menehtyi saamiinsa vammoihin.
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Tapahtuman jälkeen paikalta poistui useampi henkilö, jotka poliisi tavoitti myöhemmin. Poliisi on ottanut kiinni neljä henkilöä.
Tapahtunutta tutkitaan alustavasti tappona ja useampana pahoinpitelynä.
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