Yksi ihminen on vangittu epäiltynä Vaasan henkirikoksesta ja tapon yrityksestä.
Poliisi on ottanut kiinni yhden ihmisen epäiltynä Vaasan keskustassa juhannusaattona, 19. kesäkuuta, aamupäivällä tapahtuneista taposta ja tapon yrityksestä.
Hänet on myös vangittu tänään sunnuntaina.
Tapon uhri uhri kuoli tapahtumapaikalla.
Muita epäiltyjä ei poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan ole.
Tutkinnallisista syistä poliisi ei tiedota asiasta enempää tässä vaiheessa. Seuraavaksi asiasta tiedotetaan lisää aikaisintaan perjantaina, mikäli mahdollista.
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Poliisi pyysi yleisöhavaintoja
Poliisi pyysi aiemmin yleisöhavaintoja kahdesta miehestä, jotka olivat poistuivat aamupäivällä epäillyltä rikospaikalta osoitteesta Asemakatu 37.
Toinen miehistä oli rotevahko ja liikkui sähköpotkulaudalla. Hän poistui Tiilitehtaankadun suuntaan.
Ainakin toisella paikalta poistuneella ihmisellä oli poliisin mukaan sinimustat vaatteet sekä huppari.
Toinen miehistä oli noin 170-senttinen ja kolmekymppinen.