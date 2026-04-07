Ralph-poika kokee tärkeän jälleennäkemisen ystävänsä kanssa.

Unelmia Italiassa -sarjassa nähdään hellyttävä näky, kun Ellen Jokikunnaksen ja Jari Raskin Ralph-poika tapaa ystävänsä lastenkodista.

Perhe on matkalla Italiaan kakkoskodilleen Trulli Guariniin. Matkalla he tapaavat tytön, joka oli Ralphin ystävä lastenkodissa Filippiineillä. Tyttö asuu nyt Italiassa uuden perheensä luona. Kaksikko viettää yhdessä aikaa poimien simpukoita rannalta.

– Äiti on nyt aika muikeana, että olen voinut tarjota hänelle tällaisen arvokkaan kokemuksen. Hän on saanut tavata lastenkotiajan parhaan ystävänsä, Ellen Jokikunnas sanoo onnellisena.

– Oli ihana nähdä Ralphista tällainen uusi puoli. Hän oli niin innoissaan ystävänsä tapaamisesta. Tämä osoittaa Ralphillekin, että ne ihmiset sieltä lastenkodista eivät ole kadonneet mihinkään, Jari Rask lisää.

