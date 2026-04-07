KeuPa HT säilytti paikkansa Mestiksessä. Viimeiseksi jäänyt karsintaottelu taputeltiin törkytaklauksesta seuranneella viiden minuutin ylivoimalla.
Vierasjoukkue KeuPa HT johti Järvenpäässä pelattua kuudetta Mestis-karsintaottelua Haukkoja vastaan 3–2, kun isäntien puolustaja Matias Kutvonen passitettiin päähän kohdistuneesta taklauksesta ulos.
Kutvonen kolasi toisessa erässä keuruulaisten unkarilaishyökkääjä Bendeguz Dobosin.

KeuPa mätti seuranneella viiden minuutin ylivoimalla peräti kolme maalia ja karkasi toisen erän lopussa 6–2-johtoon. Nämä lukemat säilyivät matsin loppuun.
Yhden viiden minuutin aikana tehdyistä ylivoimaosumista viimeisteli taklattu Dobos. Hän tehoili illan pistekärkenä 2+1=3.
Mestis-jumbo KeuPa vei karsintasarjan Suomi-sarjan mestari Haukkoja vastaan voitoin 4–2.
KeuPa julisti maaliskuussa tavoittelevansa paikkaa B-liigasta ensi kauden päätteeksi.