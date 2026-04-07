Miksi suomalaiset säästävät nyt poikkeuksellisen paljon ja mitkä tekijät ohjaavat heidän kulutustaan? Taloustieteilijä kertoo.

Illan Asian ytimessä -jaksossa pohdittiin suomalaisten säästämistä ja sen vaikutusta Suomen talouteen. Asiantuntijana toimi Suomalainen työ ry:n toimitusjohtaja ja taloustieteilijä Juhana Brotherus.

Puhuttaessa tekijöistä, jotka määrittelevät tällä hetkellä eniten suomalaisten arkisäästämistä, esiin nousi erityisesti kolme asiaa.

Kotitalouksille, joissa on runsaasti asuntovelkaa, korkomenot määrittelevät voimakkaasti muuta kulutusta. Autoilijoille käänteentekevä elementti on luonnollisesti bensan hinta, joka on viime aikoina ollut kovassa nousussa Iranin sodan vuoksi.

Myös ruoan hinta on odotetusti merkittävä muuttuja.

– Kolme asiaa siellä korostuu, korot, bensan hinta ja ruoan hinta. Näihin kotitaloudet ovat kaikista herkimpiä, Brotherus sanoo.

Hän lisää, että esimerkiksi kestokulutustavaroissa tapahtuvat hintojen muutokset eivät aiheuta suomalaisissa yhtä voimakkaita kulutusreaktioita, kun kolme edellä mainittua tekijää.

Kova isku töitä hamuaville nuorille

Käsillä oleva maailmanpoliittinen tilanne ja sen negatiiviset vaikutukset talouteen iskevät Brotheruksen mukaan erityisen kovaa kahteen ryhmää – asuntovelallisiin ja työmarkkinoille saapuviin nuoriin.

– Jos työmarkkinoilla alkaa mennä heikommin, niin ensimmäisenä yritykset vähentävät uusia rekrytointeja, kesätyöpaikkoja ja nuorten työpaikkoja. Se on se valitettavin tilanne.

