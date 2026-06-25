Suomessa mitataan hellelukemia vielä kesäkuun aikana.
Eurooppaa kurittavat ennätyshelteet. Pohjolassa lämpötilat pysyttelevät maltillisemmissa, mutta silti kesäisissä lukemissa.
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Kesäkuu päättyy näillä näkymin helteisessä tunnelmassa myös Suomessa.
Meteorologi Miina Manninen kertoo, että kesäkuulle saattaa osua vielä kaksi hellepäivää myös Suomeen.
– Ensimmäinen hellepäivä näyttäisi tulevan lauantaille, Manninen kertoo.
Ennen viikonloppua lämpötilat kuitenkin pysyttelevät maltillisemmissa lukemissa.
– Lämpötilat ovat 20 asteen tuntumassa ja liikkeellä on joitakin sadekuuroja.
Ensimmäinen sadealue saapuu perjantaiyönä lännestä ja sen mukana saadaan sateita varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomeen.
– Siinäkin voi vähän ukkostaa, Manninen arvioi.
Sadealueen väistyessä lämpötilat kohoavat osassa maata lauantaina nopeasti hellelukemien tuntumaan.
Maan pohjoisosassa on viileämpää ja sen yli liikkuu hajanaisia sateita ja ukkoskuuroja.