Tuore kuukausiennuste näyttää monipuolista kesäsäätä tuleville viikoille.
Tulevina viikkoina on luvassa vaihtelevaa kesäsäätä. Lämpötilat pysyvät pääosin lähellä keskiarvoja, mutta mukaan mahtuu niin helteitä kuin sateitakin.
Kesäkuun viimeinen viikko on käynnistynyt hieman tavanomaista viileämmissä tunnelmissa, ja luvassa on epävakaista, vaihtelevaa kesäsäätä, kertoo meteorologi Miina Manninen.
Loppuviikosta Keski-Euroopan hurjat helteet saattavat tuoda tuulahduksen etelän lämpöä Suomeenkin. Varsinkin maan etelä- ja keskiosissa on pääosin poutaista.
– Loppuviikon ennuste on vielä hieman epävarma, että paljonko sateita tulee verrattuna helteisiin, ja lähtevätkö helteet miten voimakkaiden ukkosten saattelemana.
Lämmintä ja sateisempaa
Ensi viikosta on ennusteen mukaan tulossa tavanomaista lämpimämpi ja luvassa on kesäisiä lämpötiloja sekä sateita.
– Näyttäisi siltä, että jonkin verran matalapaineita saapuu meille Atlantilta. Se näkyy tämän hetken ennusteessa hieman keskimääräistä sateisempana jaksona.
Kolmannella viikolla kuukausiennusteen signaalit tyypillisesti heikkenevät pikkuhiljaa, mutta ennusteessa ei ole suuria poikkeamia.
– Ehkä aavistuksen tavanomaista lämpimämpää säätä on heinäkuun kolmannelle viikolle luvassa.
Katso videolta jutun alusta, millaista säätä tuore kuukausiennuste lupailee.