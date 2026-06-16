21-vuotias brasilialaisnainen kuoli, kun hänet heitettiin 40 metrin korkeudesta rope jump -hypyssä ilman turvaköyttä. Kolme henkilöä on pidätetty.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, on kuollut traagisessa hyppyonnettomuudessa Brasiliassa.

Tapaus sattui viime lauantaina hylätylle sillalle rakennetulla hyppypaikalla São Paulon osavaltiossa sijaitsevassa Limeirassa. Tapauksesta kertovat lukuisat mediat, muun muassa brasilialaiset g1. ja Folha de Pernambuco.

Brasilialaisviranomaisten mukaan yksi todistaja kertoi, että tapahtumasta vastanneen yrityksen työntekijät unohtivat kiinnittää rope jump -hypyn ostaneen Rodrigues de Freitasin turvavarusteet ennen hyppyä.

Tällä sillalla kohtalokas hyppy suoritetiin. Kuva: Wikimedia Commons.Lähde: Wikimedia Commons

Rope jump tai rope jumping on äärimmäinen köysihyppy, jossa hypätään esimerkiksi sillalta tai kalliolta köysien varaan. Rope jumping eroaa esimerkiksi paljon tunnetummasta benjihypystä siten, että siinä köysi ei ole joustava ja hyppääjä jää keinumaan sen varaan heilurimaisesti.

Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla näkyy hetki, jossa työntekijät kantavat turmassa menehtyneen hyppyalustalle. He heittävät hänet pudotukseen, ja hetkeä myöhemmin videolla kuuluu epätoivoisia ääniä.

– Köysi. Ihmiset, köysi!