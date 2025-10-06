Oulun kaupunginhallitus myönsi toimittaja Helena Petäistölle Oulu-mitalin numero 49. Kaupungin mukana Petäistö on vienyt Oulun sanomaa eteenpäin.

Tiedotteessa muistetaan Petäistön merkittävää elämäntyötä kansainvälisen journalismin ja kulttuurisen ymmärryksen edistäjänä.

Toimittajan ja tietokirjailijan muistetaan olevan oululaislähtöinen tyttölyseon kasvatti. Vuonna 2022 Petäistö vihittiin Oulun yliopiston kunniatohtoriksi.

– Helena Petäistö on yksi Suomen tunnetuimmista ja arvostetuimmista ulkomaankirjeenvaihtajista.

– Hän on raportoinut syvällisesti ja monipuolisesti yli kolmen vuosikymmenen ajan Ranskan ja Euroopan unionin politiikasta MTV:lle tuoden suomalaiselle yleisölle kansainvälisen politiikan tapahtumat ja taustat asiantuntevasti ja ymmärrettävästi esiin, tiedotteessa kirjoitetaan.

Petäistö on palkittu Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla, Wihuri-säätiön tunnustuksella ja Lauri Jäntin palkinnolla.

Vuonna 2023 hän sai Kultainen Venla -gaalassa elämäntyöpalkinnon. Hänen ansionsa on huomioitu myös kansainvälisesti, sillä hänet on palkittu Ranskan korkeimman kunniaritarikunnan upseerimerkillä.

– Helena Petäistö on uransa aikana pitänyt Oulun juurensa näkyvästi esillä. Hän on tuonut julkisuuteen Oulun kaupungin tervahistoriaa ja lohenkalastuksen perinteitä, toimien näin myös kotikaupunkinsa kulttuuriperinnön lähettiläänä, Oulu kiittää.

Oulun kaupunki kertoo, että Oulu-mitalin voi saada oululainen henkilö tai yhteisö tunnustuksena ansioista tieteen, urheilun, taiteen tai muun toiminnan, esimerkiksi kulttuurityön alalla, pitkäaikaisesta ja merkittävistä valtakunnallisista tai kansainvälisistä saavutuksista.