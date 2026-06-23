Suomi saattaa saada maistiaisen Euroopan helteistä tulevana viikonloppuna.

Länsi- ja Keski-Eurooppaa piinaa tukala helleaalto ja esimerkiksi Pariisissa odotetaan loppuviikoksi jopa 40 asteen hellelukemia.

MTV Uutisten meteorologi Pekka Poudan mukaan läntisen Euroopan helteisiin on luvassa helpotusta ensi viikolla, kun korkeimmat lämpötilat siirtyvät idemmäksi.

Sitä ennen läntisessä Euroopassa lämpötilat jatkavat nousuaan.

– Esimerkiksi Espanjassa on mitattu 40 asteen lämpötiloja ja Saksassakin ollaan jo reilusti yli kolmenkympin.

Punaisia varoituksia on annettu laajalti Euroopassa. Pouta ei pidä helteitä poikkeuksellisina.

– Jos olisi kesä, jolloin ei hakata lämpöennätyksiä, niin se olisi outoa ja silloin pitäisi miettiä missä on vika, Pouta sanoo ja naurahtaa.

Saako Suomi osansa helteistä?

Pouta toteaa, että lämpöä saattaa yltää myös Suomeen loppuviikosta.

– Siitä saattaa yhdeksi tai kahdeksi päiväksi ulottua lämpökieleke myös tänne Suomeen.

Ennen viikonlopun mahdollista lämpöä luvassa on vielä sateita ja epävakaista. Torstaista lähtien sää muuttuu lämpimämpään suuntaan ja perjantaina koko maassa ollaan jo yli kahdenkymmenen lämpöasteen.