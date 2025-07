Muistatko vielä Playboy-malli Victoria Silvstedtin? Tältä 50-vuotias tähti näyttää nykyään

Ruotsalaissyntyinen malli Victoria Silvstedt asuu nykyään pääsääntöisesti Monacossa.

Takavuosien Playboy-malli, ruotsalainen Victoria Silvstedt, 50, nousi julkisuuteen missikisoista. Vuonna 1993 hän sijoittui toiseksi Miss Ruotsi -kilpailussa ja Miss Universumeissa hän ylsi 10 parhaan joukkoon.

Misseilyn jälkeen hän loi menestyksekkään kansainvälisen uran mallina. Vuonna 1996 hän poseerasi ensimmäisen kerran Playboy-lehden sivuilla. Seuraavana vuonna 1997 hän oli vuoden Playmate.

Silvstedt on esiintynyt myös televisiosarjoissa ja elokuvissa. Vuonna 2021 hän osallistui Ruotsin Masked Singer -ohjelmaan, joka johti musiikilliseen paluuseen vuonna 2023. Silvstedtin debyyttialbumi Girl on the Run vuodelta 1999 myi Ruotsissa kultaa.

Hän palasi helmikuussa kotimaahansa ja osallistui Ruotsin Melodifestivalen-laulukilpailuun. Silvstedt nähtiin viidennessä osakilpailussa kappalleellaan Love It! Kappale ylsi osakilpailun kuudennelle sijalle.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Viimeisimmässä julkaisussaan hän nauttii rantapäivästä merellä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Victoria Silvstedt osallistui vuonna 2024 muotitapahtumaan Pariisissa./All Over Press

Victoria Silvstedt vuonna 2024.Copyright Notice: Copyright (c) 2024 Splash News. No use without permission.

Victoria Silvstedt Playboy-lehden juhlissa 2000-luvun alussa./All Over Press

Mallintöiden ja laulu-uran lisäksi Silvstedt on kokeillut siipiään myös näyttelijänä. Silvstedt näytteli vuonna 1998 BASEketball-elokuvassa.

Victoria Silvstedt vuonna 1997.

Lähde: Victoria Silvstedt