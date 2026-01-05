Damiano David ja Dove Cameron ovat menneet kihloihin.

Vuonna 2021 Italiaan euroviisuvoiton Måneskin-yhtyeensä kanssa tuonut laulaja Damiano David, 26, on kihlautunut näyttelijä ja laulaja Dove Cameronin, 29, kanssa. Ilouutinen käy ilmi Davidin Instagram-tililtä.

David on jakanut Instagramiin kuvasarjan, jonka ensimmäisessä otoksessa hän ja Cameron katsovat toisiaan rakastavasti. Julkaisun toisessa ja kolmannessa kuvassa näkyvät rakastavaisten nimettömiä koristavat sormukset.

– Tämä tulee olemaan kaunis vuosi, David kirjoittaa kuvien yhteydessä sormus- ja sydänemojien kera.

Myös Cameron kertoo kihlausuutisesta Instagramissa. Hän jakoi tililleen samat kuvat kuin hänen rakkaansa.

– Lempiasiani elossa olemisessa. Hyvää uutta vuotta, hän kirjoittaa

David nousi valtavaan suosioon Måneskin-yhtyeensä euroviisuvoiton myötä. Yhtyeeseen kuuluvat Davidin lisäksi Thomas Raggi, Ethan Torchio ja Victoria De Angelis.

David on luonut Måneskin-yhtyeen ohella myös soolouraa.