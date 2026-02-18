KAJ-yhtyeen Kevin Holmström kertoo poikansa syntyneen perjantaina.
Suomenruotsalaisen KAJ-yhtyeen jäsen Kevin Holmström kertoi torstaina Instagramissa ilouutisen, sillä hänen ja hänen Lina-puolisonsa poika syntyi perjantaina.
– Hän on täällä! Perjantaina syntynyt, kaikilla menee hyvin, hän on mahtava, Holmström kirjoittaa ja kiittää lopuksi onnitteluista.
