Helsingin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa selviää, kuinka paljon ihminen tarvitsee unta laihtuakseen.
Helsingin yliopiston ja HUS:n tekemässä tutkimuksessa on selvitetty unen merkitystä painonpudotukseen.
Tutkijaryhmä analysoi 1 800:n Painonhallintatalon Terveyslaihdutusvalmennukseen osallistuneen ihmisen terveystietoja ja kokemuksia.
Tutkijat tarkastelivat osallistujien unen kestoa, uniapnean esiintyvyyttä, päivärytmiä, päiväaikaista vireyttä sekä näiden yhteyttä painon kehittymiseen ohjelman aikana.
Tulokset osoittavat, että paras laihtumistulos saavutettiin 7–9 tunnin yöunilla.
Alle seitsemän tunnin yöunet taas liittyivät heikompaan painonpudotustulokseen.