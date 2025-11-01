Aamuihmiset etulyöntiasemassa

Katso myös: Miksi pikalaihtumiseen perustuvat ruokavaliovalmennukset eivät toimi?

8:23 Psykoterapeutti ja psykologi Taija Wilenius sekä professori ja lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläinen kertovat, miksi toistuvat laihdutuskuurit ovat haitaksi fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle.