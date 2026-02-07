Suomi ja Hongkong lähtevät tasatilanteesta tenniksen miesten Davis Cupin ottelun toiseen päivään, kun joukkueiden ykköspelaajat voittivat lauantaina kaksinpelinsä.
Otto Virtanen vei alkuun Suomen odotetusti johtoon. Maailmanlistalla 126. sijalla oleva Virtanen kukisti isäntien Siu Chi Nicholas Chengin noin 40 minuutissa 6–0, 6–1.
17-vuotias Cheng on maailmanlistalla lähes 1 700 sijaa Virtasen takana, sijalla 1 801.
Hongkongin ykköspelaajalta Coleman Wongilta kesti toisessa ottelussa tunnin kaataa Eero Vasa. Maailmanlistalla sijalla 132 oleva Wong kukisti Vasan lopulta 6–4, 6–2.
Sunnuntaina pelataan nelinpeli ja kaksi kaksinpeliä.
Nelinpeliin kapteeni Jarkko Nieminen on alustavasti nimennyt Patrik Niklas-Salmisen ja Patrick Kaukovallan. Kaksinpeleissä Virtasen on määrä kohdata Wong, ja maailmanlistalla 474:ntenä oleva Vasa pelaa Chengiä vastaan.
Suomen joukkueen viides jäsen on Linus Lagerbohm.
Ulkokentillä pelattava ottelu kuuluu Davis Cupin toiseksi korkeimpaan tasoon eli maailmanlohkon ykkösryhmään. Ottelun voittaja jatkaa pelejä syyskuussa.