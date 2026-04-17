Estejuoksija Etson Barros on vaivutettu koomaan.
3 000 metrin estejuoksun Portugalin ennätysmies Etson Barros, 25, menetti autonsa hallinnan ja suistui tieltä varhain torstaiaamuna Olhãossa, muun muassa SIC Notícias raportoi.
Ajoneuvo päätyi kyljelleen kuljettajan puoleinen ovi maata kohti. Barros oli tapahtumapaikalla tajuissaan, mutta hänet vaivutettiin myöhemmin sairaalassa lääketieteelliseen koomaan.
Uutistoimisto Lusalle puhunut valmentaja Paulo Murta kertoi aikataulusta kysyttäessä, että päällimmäinen huolenaihe on urheilijan toipuminen. Luotsi luonnehti Barrosin tilaa huolestuttavaksi.
Onnettomuudesta on kertonut myös Barrosin seura Sport Lisboa e Benfica. Se viestitti, että koomaan vaivutettua urheilijaa tarkkaillaan sairaalassa.
– Paljon voimia Etsonille ja hänen perheelleen, seura kirjoitti.
Mitali myös Espoosta
Barros juoksi viime vuonna päämatkansa 3 000 metrin esteiden Portugalin ennätykseksi 8.12,96. Hänellä on useita nuorten arvokisamitaleita, muun muassa 3 000 metrin esteiden alle 23-vuotiaiden EM-hopeamitalit Tallinnasta 2021 ja Espoosta 2023.
Barrosilla on Tilastopajan mukaan yhdeksän maansa mestaruutta. Hän on juossut aikuisten arvokilpailuissa MM-tasolla Tokiossa viime vuonna ja EM-kisoissa 2022 sekä 2024.