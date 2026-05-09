KooKoo saa viidenteen finaaliotteluun niin hyviä kuin huonojakin uutisia.
Neljännestä finaalista uupunut Kalle Loponen palaa taas kouvolalaisten takalinjoille. Perjantaina itseään loukannut Jimi Suomikin on tänään pelikunnossa.
Niin ikään itseään perjantain maratonpelissä loukannut Jesper Ahlroth puolestaan ei ole tänään KooKoon mukana. Myös kultakypärä Ville Meskanen uupuu rivistä.
KooKoo-luotsi Jouko Myrrä on viilannut hieman hyökkäysvitjojaan Meskasen poissaolon myötä. Ykkösketjun muodostavat nyt Oskari Luoto, Miska Siikonen ja Ossi-Petteri Jaakola.
Veeti Miettinen pelaa kakkosketjussa Marcus Davidssonin ja Joonas Odenin kanssa.
Tapparan osalta Henrik Haapala jää sivuun illan ottelusta ja Juuso Nykänen nousee mukaan.
Joukkueiden maaleja vartioivat tuttuun tapaan Eetu Randelin ja Christian Heljanko.