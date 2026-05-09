Vuotuiset Tubecon Awards -palkinnot jaettiin Turussa.
Perjantaina 8. toukokuuta Turun Logomossa järjestetyssä Tubecon Awards -gaalassa palkittiin vuoden parhaat vaikuttajat.
Palkintoja jaettiin 29 kategoriassa. Pääkategorian, eli Vuoden vaikuttaja -kategorian voitti Niko Meurosen ja Santeri Hännisen youtube-kanava Niko ja Santtu.
Yleisön suosikkina palkittiin Weksi, eli Henry Weckström. Weksi palkittiin kolmessa kategoriassa. Hänen ja Andreas Tolosen viraaliksi mennyt video voitti Vuoden video ja Vuoden ilmiö -kategoriat.
Vuoden viihdevaikuttajan palkinnon nappasi Jaakko Parkkali. Huumorivaikuttajan palkinnon sai Eve Kulmala.
Talousvaikuttaja valittiin tänä vuonna toista kertaa ja palkinto meni Nata Salmelalle. Teemu Liilan ja Kevin van Desselin sijoituskästi valittiin Vuoden podcastiksi.