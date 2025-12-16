Noora Louhimo jättää Battle Beast -yhtyeen.

Solisti Noora Louhimo jättää Battle Beast -yhtyeen 13 vuoden jälkeen. Bändi Instagram-tilillään Louhimon keskittyvän jatkossa soolouraansa.

– Olen saanut 13 vuoden ajan kasvaa, oppia, kehittyä ja tutkia Battle Beastin kanssa, kuka olen muusikkona ja ihmisenä. Nyt sydämeni kaipaa lisää seikkailuja ja lennän omilla siivilläni kohti unelmiani, joita voin tavoitella vain, jos annan niille täyden huomioni, Louhimo kuvailee englanniksi julkaisussa.

– Elämä on täynnä erilaisia vaiheita, ja nyt on uuden vaiheen aika. Olen ikuisesti kiitollinen ja rakastan Battle Beastia ja fanejamme. Tämä ei ole loppu, vaan uuden seikkailun alku meille molemmille.

Yhtye kertoo paljastavansa uuden solistinsa 16. joulukuuta.